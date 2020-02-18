- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو إيقاف الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حساب متابعات الخليج 365 يرد على مستفيد يشكو إيقاف الدعم
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، على أهمية تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك في رد من البرنامج على شكوى مستفيد بسبب توقف الدعم، حيث قال المستفيد في شكواه: “أنا ما نزل لي شي لي لشهرين”.
ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله “نظراً لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط http://urv.ca.gov.sa
وللاستفسار يمكنكم التواصل معنا على 19912”.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو إيقاف الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.