تأكيداً لخبر “المواطن”.. إغلاق دوار عكاظ بجازان

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تأكيداً لخبر “متابعات الخليج 365”.. إغلاق دوار عكاظ بجازان
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
تعقيباً على ما نشرته “متابعات الخليج 365” مساء الأحد الماضي تحت عنوان “مصادر متابعات الخليج 365.. إغلاق دوار عكاظ في جازان قريبًا”، أكد العميد راشد الغامدي مدير إدارة مرور منطقة جازان ما نشرته الصحيفة قائلا “إن مخطط إغلاق دوار عكاظ وتحويله إلى دوران آمن تمت المطالبة به لتنفيذه”.
وأوضح الغامدي، أن الوضع طبيعي في ميدان عكاظ، ولكن لكون الجسر سابقاً كان على وشك فتح حركة السير عليه وتحسباً للكثافة المتوقعة فقد تم التنسيق من قبل إدارة مرور المنطقة مع أمانة منطقة جازان لتحويل الميدان إلى دوران آمن لتحرير الحركة، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة معهم لمعالجة الوضع في أسرع وقت.
يأتي ذلك بعد يومين من نشر “متابعات الخليج 365” تقريراً عن بدء إدارة المرور مؤخرًا بمخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها أمانة جازان لتنفيذ مخطط إغلاق دوار عكاظ.
وشكا عدد أهالي جازان من الاختناقات المرورية بدوار عكاظ، خصوصًا في أوقات بداية ونهاية الدوام وأوقات الذروة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول لمعالجة مشاكل الازدحام المروري من قبل الجهات المعينة وعلى رأسها إدارة مرور جازان، حيث تسببت كثافة السيارات بداخل الدوار باختناق مروري شديد ووقف الحركة المرورية، إضافة إلى وقوع حوادث سابقة بين السيارات العابرة.
وناشد أهالي جازان مسؤولي إدارة مرور منطقة جازان بالوقوف على دوار عكاظ، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لفك الاختناقات المرورية، وتنفيذ مخطط إغلاق الدوار مع الجهات ذات الاختصاص؛ وذلك تجنبًا لتكرار تزاحم السيارات بالدوار الذي يعد الشريان الرئيسي الذي يربط وسط المدينة بالمنطقة المركزية.
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