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إخلاء 9 أشخاص بحريق شقة في مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 – مكة المكرمة
اندلع حريق في شقة سكنية بمكة المكرمة، مساء أمس الاثنين، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء 9 أشخاص.
وباشرت فرق الإنقاذ والإطفاء بالدفاع المدني في مكة المكرمة على الفور إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.
وباشر فريق التحقيق والفحص والمعاينة موقع الحادث للوقوف على أسباب الحريق واستكمال الإجراءات.
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