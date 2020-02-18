إخلاء 9 أشخاص بحريق شقة في مكة المكرمة

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – مكة المكرمة

اندلع حريق في شقة سكنية بمكة المكرمة، مساء أمس الاثنين، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء 9 أشخاص.

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وباشرت فرق الإنقاذ والإطفاء بالدفاع المدني في مكة المكرمة على الفور إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.

وباشر فريق التحقيق والفحص والمعاينة موقع الحادث للوقوف على أسباب الحريق واستكمال الإجراءات.

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