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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين، إلى 1868 شخصاً، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفاً و436 شخصاً، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية أمس.
جاء ذلك بعد أن سجّلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال يوم الإثنين.
وسجّلت مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الإثنين.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس، إلى 1789 حالة، والإصابات إلى 59 ألفاً و989، حسبما ذكرت اللجنة الصحية في المقاطعة.
وأوضحت اللجنة أن 7862 مريضاً تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.الصين فيروس كورونا الجديد
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 08:26 AM
وصلت حالات الإصابة بالمرض إلى 72 ألفاً و436 شخصاًارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصاً
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين، إلى 1868 شخصاً، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفاً و436 شخصاً، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية أمس.
جاء ذلك بعد أن سجّلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال يوم الإثنين.
وسجّلت مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الإثنين.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس، إلى 1789 حالة، والإصابات إلى 59 ألفاً و989، حسبما ذكرت اللجنة الصحية في المقاطعة.
وأوضحت اللجنة أن 7862 مريضاً تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.
، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصاً ،
المصدر : الخليج 365
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