، العثور على أكثر من 6 آلاف جثة في مقابر جماعية ببوروندي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحديد هوية أكثر من 142 ألف شخص قضوا بسبب أعمال العنف

عثرت سلطات بوروندي على أكثر من 6 آلاف جثة في ست مقابر جماعية متفرقة بإقليم كاروزي.

وأوضح رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة التابعة للدولة "بيير كلافر نديكاري"، في مؤتمر صحفي، أنه تم العثور على رفات 6032 ضحية؛ مؤكدًا وجود آلاف الطلقات النارية عليها.

وإلى حد الآن، ساهمت أعمال لجنة الحقيقة والمصالحة في اكتشاف أكثر من 4 آلاف مقبرة جماعية في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تم تحديد هوية أكثر من 142 ألف شخص قضوا بسبب أعمال العنف.

ويتكون المجتمع البوروندي من أقليات الهوتو والتوتسي، وقد غلب الطابع العرقي على الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص قبل أن تضع أوزارها في العام 2005.

وتأسست لجنة الحقيقة والمصالحة في بوروندي، التي تُشرف عليها الحكومة، في العام 2014؛ للتحقيق في الفظائع التي ارتُكبت بدءًا من العام 1885.إقليم كاروزي سلطات بوروندي