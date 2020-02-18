شكرا لمتابعة خبر عن حالة تتحمل فيها الدولة التعويض عن خطأ القاضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتسائل البعض في قضايا التعويض عن خطأ في أحكام القضاة وقراراتهم، عمن يتولى التعويض عن خطأ القاضي.

وبحسب قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، فإن الدولة هي التي تتحمل التعويض عن خطأ القاضي في عمله القضائي.

وذلك في حالة الأخطاء غير المتعمدة، أما في حالة التعمد يغرّم القاضي أو كاتب العدل عن كل ما ترتب على حكمه من إهدار لأموال المتقاضين.