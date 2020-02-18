شكرا لقرائتكم خبر عن أسد مسجون يفترس حارسه أثناء تقديم الطعام.. وفي اللحظات الأخيرة كانت المفاجأة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم أسد من وراء قضبان قفصه في حديقة للحيوان في باكستان، أثناء وقت تناوله للطعام، حارس الحديقة، بينما كان الزوار يصرخون من شدة الذعر.

وتعرض كانو بيراديتا، لهجوم الأسد عندما كان يطعمه في قفصه في حديقة كراتشي للحيوانات في السند (إحد أقاليم باكستان الأربعة وعاصمته كراتشي)، يوم الاثنين 9 ديسمبر، حيث انقض الحيوان المفترس بفكيه على ذراع الحارس.

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وصرخ الحارس من شدة الألم أمام الزوار الذين أصابهم الفزع مما حدث، وبحسب شهود عيان، فإن عددا من موظفي الحديقة شهدوا اللحظات المرعبة مع الزوار دون أن يتدخلوا لمساعدة زميلهم.

وقاوم الحارس الأسد، الذي كان يتقاسم القفص مع لبؤة، لأكثر من 40 ثانية قبل أن يتركه في النهاية.

وظل بيراديتا ملقى على الأرض بينما كانت الدماء تتدفق من ذراعه، وكان الحاضرون يصرخون من حوله من شدة الرعب الذي أصابهم.

ونقل حارس الحديقة إلى المستشفى المدني في كراتشي حيث تقول التقارير إنه في حالة مستقرة.

وقال مدير حديقة الحيوان كامار أيوب إن الحارس انتهك قواعد حديقة الحيوان في إطعام الأسود، واقترب من الحيوان من الجانب الخطأ من القفص.

المصدر: ديلي ميل