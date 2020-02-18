بالفيديو.. أمير الشمالية يلبي طلب طفل التقاه خلال جولة تفقدية بطريف

استجاب الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية، لطفل طلب مصافحته، أثناء تفقده الخدمات البلدية في محافظة طريف، وحرص أمير المنطقة على إدارة حوار أبوي حانٍ، بين وبين الطفل سائلًا إياه عن حاله ومرحلته الدراسية، قائلًا له: «ويش درّاك إني جاي هنا؟»، ليرد الطفل بعفوية: «شفتكم نازلين»، وما أن هَمَّ الأمير فيصل باستقلال سيارته قدم لمصافحته.

وقوبل تصرف الأمير مع الطفل، بإشادة مغردي مواقع التواصل وكتب سليمان السالم عبر «تويتر»، «جميل أن يكون أمير المنطقة بين أهله من المواطنين لرعاية مصالحهم وتفقد أحوالهم ومتابعة احتياجاتهم، اللافت للنظر أن جميع أمراء المناطق نجدهم بين عامة الناس في الفعاليات والمناسبات المحلية يشاطرون الاخرين حياتهم العامة و الخاصة؛ مستمدين هذا النهج من قيادتنا الرشيدة».

ولا يعد حوار أمير منطقة الحدود الشمالية مع الطفل، موقفًا جديدًا عليه، فخلال إحدى جولاته الميدانية التقى الأمير فيصل، مع مواطنات بمحافظة رفحاء؛ واستمع إلى مطالب إحداهن، واعدًا إياها بحل مشكلتها، قائلًا: «أبشري حاااضر.. اطمني دامك في ديرة العز والخير».

وخلال استماعه مشكلة طفل برفقة والدته، قال الأمير فيصل لها: «اعتبريه ولدي»، كما تسلم طلبًا مكتوبًا من مواطنة، موجهًا بحل مشكلتها، الأمر الذي قابلنه المواطنات بالدعاء له، كما زار الأمير فيصل منزل مريض السمنة خلف بن عايض الشمري، خلال نفس الجولة، موجهًا مسؤولي الشؤون الصحية بالمنطقة بتأمين العلاج المناسب له.

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