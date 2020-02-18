والد الطفلة رسيل يكشف لـ«عاجل» قصتها مع عضو مجلس شورى و«باقة الورد»

نفى والد الطفلة رسيل الغامدي ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن رفض عضو مجلس الشورى استلام باقة الورد من ابنته، مؤكدًا عدم احترامه لمن يريد الاصطياد في الماء العكر.

وقال والد الطفلة لـ«عاجل»: تشرفتُ وتشرَّفت ابنتي (رسيل) بإلقاء كلمة تعريفية عن مستشفى الملك فهد بمنطقة ‫الباحة أمام أعضاء مجلس الشورى الكرام، لكن ساءني ما تداوله البعض عن رفض عضو مجلس الشورى استلام باقة الورد من طفلتي.

وأضاف: أريد أن أنوِّه إلى أن ما أُشِيع ليس له من الصحة شيء، وأنَّه إثارة في غير محلها، وعضو مجلس الشورى أهدى ابنتي قلمًا، وقال لها كلمات جميلة.

وأوضح: كونه لم يستلم الورد فهذا أمر طبيعي.. ابنتي لم تقدِّم له الورد، فظنَّ أنَّ البنت تريد الباقة لنفسها ففضَّل أن تأخذ البنت الورد بدلًا من أن يأخذه هو .

وتداول نشطاء في مواقع التوصل مقطع فيديو، أشيع فيه أنَّ عضو مجلس الشورى رفض استلام باقة ورد من طفلة، مما أثار استياء الكثيرين، قبل أن يوضِّح والد الطفلة ملابسات المقطع.