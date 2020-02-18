ثقافي / "إدارة المشروعات التجارية" دورة تدريبية بمدينة السيح غدا



السيح 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

ينظم معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" غدا، دورة تدريبية بعنوان ( إدارة المشروعات التجارية ) بالتعاون مع غرفة الخرج، وذلك في مسرح مبنى الغرفة الجديد على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح.

وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية التي يعقدها المعهد الهادفة إلى إثراء المعرفة، وتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال في مدن ومراكز وقرى الخرج.

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07:39ت م

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