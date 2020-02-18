سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استضافة باكستان مؤتمرا دوليا بمناسبة مرور 40 عاما على استضافتها للاجئين الأفغان بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وشخصيات دولية بارزة.

واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد التزام بلاده بدعم السلام في أفغانستان لضمان الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد المنكوب بالصراع.

وسلطت الضوء على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الذي حث المجتمع الدولي على دعم باكستان في قضية استضافة اللاجئين الأفغان، وبذل المزيد لدعم السلام والاستقرار في أفغانستان.

وتابعت أنباء الهجوم الانتحاري الذي استهدف سيارة للشرطة كانت تقوم بحماية مسيرة لمنظمة سُنية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من عشرين.

وعرجت إلى تفاؤل باكستان إزاء شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المعنية بمراقبة تمويل الإرهاب.

وأوردت أنباء عزم شركة صينية تكثيف العمل في منطقة صناعية من المناطق الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وتناولت دعوة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إلى بذل جهود مشتركة من أجل نجاح مسار عملية السلام مع حركة طالبان.

وأنبأت عن استدعاء الهند السفير التركي لدى نيودلهي، لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إقليم كشمير، ورفض الهند وساطة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القضية الكشميرية.

وتناقلت صحف باكستان أنباء اعتقال السلطات الألمانية 12 متطرفا كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في مسجد بألمانيا.

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