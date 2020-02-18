اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 80ر285 نقطة أو ما يعادل 21ر1% ليصل إلى 44ر23237 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 05ر20 نقطة، أو19ر1%، ليصل إلى 72ر1667 نقطة.

// انتهى //

07:11ت م

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