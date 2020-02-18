شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الكلباني: الله أعطاني 3 أولاد بدعوة امرأة عجوز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - روى الشيخ عادل الكلباني، تفاصيل دعوة امرأة عجوز لزوجته الثانية بأن يرزقها الله بأطفال، حيث كان لم يكن قد رزق منها بأولاد.
وأوضح الكلباني، أنه أنفق ما يقارب الـ 100 ألف ريال للأطباء لعلاج زوجته، على مدار 6 سنوات لكن دون جدوى.
وأشار إلى أن زوجته قابلت امرأة عجوز، أخبرتها أن دعائها مستجاب، فطلبت منها أن تدعو لها الله أن يرزقها بأطفال، مؤكدا أن دعوة العجوز الصادقة هي السبب في علاج زوجته التي أنجبت 3 أطفال.
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