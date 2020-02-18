شكرا لمتابعة خبر عن محاكمة مدير أجنبي رشق مواطنًا بالحذاء في مقر العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم مواطن يعمل بأحد فنادق مكة المكرمة، بدعوى للمحكمة الجزائية، ضد مديره الأجنبي بعد رميه بالحذاء في مقر العمل.

وأوضح المواطن أن مديره لم يكتف فقط برشق الحذاء، بل تطاول عليه بالسب، مشيرا إلى أنه لجأ للمحكمة بعد فشل الشؤون القانونية بالفندق في إنصافه.

وينظر مكتب المصالحة في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية للشكوى.