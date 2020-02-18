شكرا لمتابعة خبر عن محاكمة مدير أجنبي رشق مواطنًا بالحذاء في مقر العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تقدم مواطن يعمل بأحد فنادق مكة المكرمة، بدعوى للمحكمة الجزائية، ضد مديره الأجنبي بعد رميه بالحذاء في مقر العمل.
وأوضح المواطن أن مديره لم يكتف فقط برشق الحذاء، بل تطاول عليه بالسب، مشيرا إلى أنه لجأ للمحكمة بعد فشل الشؤون القانونية بالفندق في إنصافه.
وينظر مكتب المصالحة في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية للشكوى.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة مدير أجنبي رشق مواطنًا بالحذاء في مقر العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.