شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف لشقيقتين دون عريس.. وماحدث في النهاية كان صادمًا للجميع! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة يوريير بمحافظة أضنة التركية مساء الجمعة، عرسا غير تقليدي، تم فيه زفاف العروستين الشقيقتين سمية (42 عاما) وقادرة (47 عاما) من دون وجود عريس لأي منهما.

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وأوردت وكالة "دوغان" التركية أن مختار منطقة صلاح الدين، أحمد أكتاش، نظم حفل زفاف غير تقليدي للشقيقتين اللتين تعتبران من ذوات الاحتياجات العقلية الخاصة.

وبهذا العرس حقق مختار المنطقة للعروسين حلمهما، وحصلتا على عرس "تقليدي" أمام منزلهما.

واحتفلت المنطقة بالعروسين ورقصت على أصوات الطبول، والموسيقى العثمانية والحديثة، وكل ذلك دون وجود لعريس في هذا العرس الفريد من نوعه.

ووصلت العروسان إلى مكان حفل الزفاف، بمركبة خاصة مخصصة لزفة العروسين، وذلك لإشعارهن بأن الحفل على أكمل وجه.

وقال عمدة منطقة صلاح الدين أحمد أكتاش، إن المنطقة كافة تشعر بالسعادة، سيما بعدما تعاونوا معا وحققوا حلم الشقيقتين سمية وقادرة.

وأكد أن الجميع وصل إلى هناك لإسعاد الشقيقتين حتى تشعران بأهميتهما وتواصلان حياتهما، بعد أن حققتا حلم الحصول على حفل زفاف أسوة بكل الفتيات.