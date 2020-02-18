السعودية اليوم / تقرير أممي جديد يرصد وضعية أطفال العراق في التعليم بعد عامين من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي



نيويورك 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة اليوم أن بعض الأطفال في العراق ما زالوا غير قادرين على تلقي التعليم رغم الهزيمة التي مني بها تنظيم داعش الإرهابي قبل عامين، ولا يستطيع هؤلاء الأطفال حتى الآن الحصول على الوثائق المدنية اللازمة لالتحاقهم بالمدارس الحكومية.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان "حق التعليم في العراق" الذي يدرس أحوال المدنيين ومن بينهم الأطفال في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقد نوهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بالأهمية القصوى لحق الأطفال والشباب في التعليم، قائلة "فعندما يتم إعاقة التمتع الكامل بهذا الحق لأي سبب، تتأثر حياة ومستقبل هؤلاء بشدة".

وأضافت باشيليت أن التعليم الجيد الشامل ليس مجرد حق في حد ذاته، بل هو ضروري لحقوق الأنسان الأخرى.

وقد دعا التقرير الأممي حكومة العراق إلى اتخاذ تدابير كفيلة بالمساعدة على مواجهة التحديات الإدارية والأمنية الحالية المتعلقة بحصول ​​الأطفال على الوثائق المدنية، كما أوصى بمراجعة الأحكام الحالية الخاصة بأشكال التعليم المتاحة للأطفال الذين فقدوا سنوات من التعليم بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.