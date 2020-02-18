السعودية اليوم / وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية : الأزمة في شمال غرب سوريا بلغت مستويات جديدة و مثيرة للرعب



نيويورك 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق17 فبراير 2020 م واس

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك إن أزمة شمال غرب سوريا بلغت مستويات جديدة تثير الرعب، داعيا مجلس الأمن إلى تسوية خلافاته ووضع مصلحة الإنسانية أولا.

وأضاف مارك لوكوك في بيان صادر اليوم أن عدد النازحين من الأول من ديسمبر بلغ 900 ألف معظمهم نساء وأطفال، مبينا أن هؤلاء يشعرون بالصدمة ويُجبرون على النوم في العراء بسبب اكتظاظ المخيمات جميعها، ويضطرون لتحمّل درجات الحرارة المنخفضة إلى حدّ التجمد.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأمهات يلجأن إلى حرق المواد البلاستيكية لتدفئة أبنائهن، ويموت أطفال رضع بسبب البرد.

وأفاد منسق الشؤون الإنسانية أن العنف في شمال غرب سوريا لا يفرق بين أحد، وقد تم استهداف المرافق الصحية والمدارس والمناطق السكنية والمساجد والأسواق، وتسببت الحرب في تعليق الدراسة، وإغلاق الكثير من المرافق الصحية، وزادت من مخاطر تفشي الأمراض، إضافة إلى تهاوي البنى التحتية.

وأشار لوكوك إلى التقارير التي تفيد بتعرّض مواقع يقيم بها النازحون للهجمات مما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات ونزوح،مفيدا أن عمليات إغاثة كبيرة في طريقها إلى هناك عبر الحدود من تركيا، ولكنها تجابه مصاعب كبيرة، فقد تعرّضت الأدوات والمرافق التي يستخدمها عمال الإغاثة للأضرار، كما أن عمال الإغاثة أنفسهم يتعرضون للقتل والنزوح.

وقال لوكوك في ختام بيانه إن وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد في سبيل تجنب أكبر قصة رعب إنساني في القرن ال 21.

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04:12ت م

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