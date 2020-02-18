، "الصحة العالمية" تحذر: تطور فيروس "كورونا" ما زال غير معروف ،

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قالت منظمة الصحة العالمية إن أحدث البيانات التي نشرتها الصين عن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المعدي تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة لكن "جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة" فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء، حسب سكاي نيوز عربية.
وفي التفاصيل، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الصين قدمت وصفاً لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وقال "جيبريسوس" للصحفيين: "يبدو أيضاً أن البيانات تظهر انخفاضاً في الحالات الجديدة.. لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد.. الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد".
واختتم بالقول: "من السابق جداً لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر. جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة ".
الصين منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
"الصحة العالمية" تحذر: تطور فيروس "كورونا" ما زال غير معروفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-18
قالت منظمة الصحة العالمية إن أحدث البيانات التي نشرتها الصين عن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المعدي تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة لكن "جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة" فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء، حسب سكاي نيوز عربية.
وفي التفاصيل، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الصين قدمت وصفاً لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وقال "جيبريسوس" للصحفيين: "يبدو أيضاً أن البيانات تظهر انخفاضاً في الحالات الجديدة.. لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد.. الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد".
واختتم بالقول: "من السابق جداً لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر. جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة ".
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
12:30 AM
قالت إن جميع السيناريوهات مطروحة رغم انخفاض الحالات الجديدة
قالت منظمة الصحة العالمية إن أحدث البيانات التي نشرتها الصين عن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المعدي تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة لكن "جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة" فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء، حسب سكاي نيوز عربية.
وفي التفاصيل، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الصين قدمت وصفاً لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وقال "جيبريسوس" للصحفيين: "يبدو أيضاً أن البيانات تظهر انخفاضاً في الحالات الجديدة.. لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد.. الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد".
واختتم بالقول: "من السابق جداً لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر. جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة ".
، "الصحة العالمية" تحذر: تطور فيروس "كورونا" ما زال غير معروف ،
المصدر : الخليج 365
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