شكرا لمتابعة خبر عن العثور على سجين هارب قبل عامين «متوفى» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عثرت أسرة سجين تبوك الهارب قبل عامين، على جثته، متوفى صباح أمس الإثنين.

ونقل أحد أقارب المتوفى، جثته لمستشفى الملك خالد بتبوك، بعد ذلك إلى الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

يذكر أن السجين محكوم بعدة قضايا مختلفة، وقد هرب قبل عامين، من أحد مستشفيات تبوك.