السلع الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في الأسواق خلال يناير الماضي

︎ :

.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية لشهر يناير 2020 مقارنةً بشهر ديسمبر 2019 الذي سبقه، وأبرزت السلع التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع والتي جاء (الهيل) في مقدمتها، وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال ديسمبر.

وجاء كلٌ من (هيل أمريكي، شمام محلي، هيل هندي، تين محلي، كوسة محلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (يوسفي باكستاني، برتقال أبو صرة مصري، طماطم محلي، بطاطس وسط محلي، فاصولياء خضراء) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية فسجلت (عباءة نسائية، سروال طويل رجالي، ثوب صيفي رجالي) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار..، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (شيلة “طرحة”، خياطة للرجال والأولاد، نفقات تنظيف وكوي الملابس).

يُذكر أن أسعار (الهيل) سجّلت ارتفاعا ملحوظا في معظم دول العالم في آخر سبعة أشهر نتيجة انخفاض المحصول في عدد من الدول المنتجة بسبب العوامل الطبيعية والآفات الزراعية.

Advertisements

وتُعتبر المملكة الدولة الأولى عالميًا في استيراد الهيل بكميات تقريبية تصل إلى 11,500 طن سنويًا.

السلع الأكثر ارتفاعاً خلال يناير 2020 مقارنة بديسمبر 2019

السلع الأكثر انخفاضاً خلال يناير 2020 مقارنة بديسمبر 2019



