- 1/3
- 2/3
- 3/3
︎ :
.
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية لشهر يناير 2020 مقارنةً بشهر ديسمبر 2019 الذي سبقه، وأبرزت السلع التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع والتي جاء (الهيل) في مقدمتها، وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال ديسمبر.
وجاء كلٌ من (هيل أمريكي، شمام محلي، هيل هندي، تين محلي، كوسة محلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (يوسفي باكستاني، برتقال أبو صرة مصري، طماطم محلي، بطاطس وسط محلي، فاصولياء خضراء) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية فسجلت (عباءة نسائية، سروال طويل رجالي، ثوب صيفي رجالي) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار..، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (شيلة “طرحة”، خياطة للرجال والأولاد، نفقات تنظيف وكوي الملابس).
يُذكر أن أسعار (الهيل) سجّلت ارتفاعا ملحوظا في معظم دول العالم في آخر سبعة أشهر نتيجة انخفاض المحصول في عدد من الدول المنتجة بسبب العوامل الطبيعية والآفات الزراعية.
وتُعتبر المملكة الدولة الأولى عالميًا في استيراد الهيل بكميات تقريبية تصل إلى 11,500 طن سنويًا.
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال يناير 2020 مقارنة بديسمبر 2019
السلع الأكثر انخفاضاً خلال يناير 2020 مقارنة بديسمبر 2019
كانت هذه تفاصيل خبر السلع الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في الأسواق خلال يناير الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.