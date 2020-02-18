‏”الاتصالات”: إعادة تفعيل مكالمات “واتساب” عقب الانتهاء من ‏الإجراءات التنظيمية (فيديو)‏

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أرجع مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات، علي المطيري، وجود مشاكل في خاصية الاتصال عبر “واتساب”، لمجموعة من الإجراءات التنظيمية تم اتخاذها، ولم يوضح طبيعة هذه الإجراءات.
وأكد في حديثه لبرنامج “الراصد” الذي يُبث على قناة “الإخبارية” أن عودة الخدمة ستُتاح عقب الانتهاء من هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن كل تطبيقات التواصل متاحة.
ونفى المطيري أن تكون سرعة الإنترنت ضعيفة أو سيئة في غالبية مناطق المملكة..، مستشهدًا بتحسن ترتيب المملكة عالميًا في سرعة الإنترنت من 47 بداية 2019 إلى المركز الـ13 في نهاية 2019.
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