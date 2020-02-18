‏”الاتصالات”: إعادة تفعيل مكالمات “واتساب” عقب الانتهاء من ‏الإجراءات التنظيمية (فيديو)‏

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أرجع مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات، علي المطيري، ‏وجود مشاكل في خاصية الاتصال عبر “واتساب”، لمجموعة ‏من الإجراءات التنظيمية تم اتخاذها، ولم يوضح طبيعة هذه ‏الإجراءات.‏

وأكد في حديثه لبرنامج “الراصد” الذي يُبث على قناة “الإخبارية” أن عودة الخدمة ستُتاح عقب ‏الانتهاء من هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن كل تطبيقات ‏التواصل متاحة.‏

ونفى المطيري أن تكون سرعة الإنترنت ضعيفة أو سيئة في ‏غالبية مناطق المملكة..، مستشهدًا بتحسن ترتيب المملكة عالميًا ‏في سرعة الإنترنت من 47 بداية 2019 إلى المركز الـ13 ‏في نهاية 2019.‏