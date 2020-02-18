Star Launcher أحد تطبيقات اللانشر الجديدة على متجر جوجل بلاي

︎ :

.

Star Launcher هو تطبيق يسمح لك بتخصيص الهواتف والأجهزة اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وذلك عبر مجموعة السمات والخلفيات والأدوات الذكية، ناهيك عن توفيره لميزات مثيرة للاهتمام أبرزها، نقاط الإشعارات والبحث الذكي والإيماءات المتنوعة وغير ذلك الكثير.

وبشكل أكثر تفصيلًا، يعرض لك هذا اللانشر التطبيقات التي لها إشعارات نشطة، بينما يتيح لك شريط البحث العثور بسرعة على جهات الاتصال والتطبيقات أو تنفيذ إجراءات مثل البحث في الإنترنت، مع إمكانية الاختيار من بين العديد من مُحركات البحث أمثال جوجل وبينج وياهو ويانديكس وأكثر.

وليس هذا فحسب، بل يُوفّر تطبيق Star Launcher أيضًا، إمكانية تخصيص الواجهة الرئيسية مع مجموعة من رموز الأيقونات المخصصة، وتكوين خلفية وأشرطة بحث، والأهم من ذلك الاختيار من بين السمة المظلمة والسمة الفاتحة.

Advertisements

هل انتهينا؟ بالطبع لا، حيث من الأدوات القوية التي يُتيحها لنا هذا اللانشر، أداة إخفاء التطبيقات، وأداة تكوين الإيماءات، فعلى سبيل المثال، إيماءة قفل الهاتف بنقرة مزدوجة على الشاشة أو إيماءة فتح لوحة التطبيقات بضغطة واحدة..، أو إيماءة الوصول إلى الإشعارات بإصبع واحد وبإصبعين للانتقال إلى الإعدادات السريعة، كما ويمكنك عرض معلومات مثل الحدث التالي والطقس في عنصر واجهة التقويم المدمجة.

أخيرًا، يتوفر تطبيق Star Launcher لنظام الأندرويد مجانًا وبدون عمليات شراء داخلية، ولكن للأسف هو مدعوم بالإعلانات، ولا يوجد خيار لإزالة هذه الإعلانات في حالة الشراء، وللاستفادة منه يكفي أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق StarLauncher على أندرويد.

