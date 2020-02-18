13 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

︎ : . كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 13 تطبيق و 15 لعبة على متجر جوجل بلاي ): التطبيقات: GPS Distance meter PRO : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Mock Fgps, fake gps location changer : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Manual FX Camera – FX Studio : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم. QR Code & Barcode Scanner Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Complex Number Calculator|Polar Complex Calculator : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم. Digital Dashboard GPS Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Black Army Ruby – Icon Pack – Fresh dashboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Flaton – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Roui – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم. Droid 2 – Watch Face : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Glass Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Secret Mission – Watch Face : السعر الحقيقي 11.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Stark House GOT – Watch face : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم. الألعاب: Dungeon Shooter : The Forgotten Temple : السعر الحقيقي 0.99$،مجاني لمدة 3 يوم. Kamikazee Dice Score Card : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. River: Ambiance Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. 12 Labours of Hercules II (HD Premium) : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Monkey GO Happy : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. League of Stickman – Best action game(Dreamsky) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Message Quest — the amazing adventures of Feste : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Mystery of Fortune 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. NEW Math puzzles 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Fill Deluxe VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم. League of Stickman 2-Sword Demon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Angel Fish: Super VIP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم. Braincup : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Mystery Tiles : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Survival Derby 3D – car racing & running game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.





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