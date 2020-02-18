شاشة Galaxy Z Flip تسقط في اختبارات مقاومة الخدش

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عندما بدأت التسريبات بالظهور حول الشكل النهائي لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip، كانت المعلومات تتحدث عن قدوم الهاتف مع شاشة بطبقة زجاجية قابلة للطي وليس شاشة بلاستيكية مثلما الحال مع جالكسي فولد الذي سبقه، مما أعطى انطباعًا عن احتمالية وجود شاشة أوضح وأقوى تجاه الخدش، وهو ما أكدته سامسونج لاحقًا. لكن على ما يبدو أن الأمر لن يختلف كثيرًا.

فوفقًا لقناة JerryRigEverything، التي يقوم صاحبها بتجربة عدة اختبارات على الأجهزة الذكية للوقوف على قدرة تحملها للخدش والكسر، أظهرت شاشة Galaxy Z Flip مستوى منخفض من مقاومة الخدش يجعلها في مستوى مشابه للبلاستيك، وبشكل أشبه لهاتف موتورولا ريزر ذو الشاشة البلاستيكية الذي ظهر قبل عدة أسابيع.

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لكن يبدو أن تعريف سامسونج لشاشة الهاتف الجديد تتمثل بوجود طبقة نحيفة جدًا من الزجاج أو مزيج مع مكونات البلاستيك.

فحسب تعليق الشركة لموقع Engadget، فإنها زودت الهاتف بطبقة نحيفة جدًا من الزجاج على الشاشة لتعطي تجربة مشاهدة أوضح.

وربما يبدو تعليق الشركة منطقيًا هنا بالحديث عن وجود طبقة الزجاج لتحسين المشاهدة وليس لزيادة الحماية ضد الخدش ومختلف الأضرار.

لكن على الأقل كان يجب عليها توضيح ذلك عندما أعلنت عن مواصفات الهاتف.

