توضيح هام من التجارة بشأن التعامل بالبطاقات الائتمانية

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أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه لا يحق للمحل رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية أو بطاقات مدى في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها.

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر، ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إنه في حال عدم توفر نقاط البيع (مدى) في أحد مرافق محطات الوقود أو مراكز خدمات السيارات يمكن رفع البلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري” هنا.

وشددت التجارة في سياق آخر على أنه يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في حال كانت معيبة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات..، خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال لدى المنشأة.

