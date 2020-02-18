«صحة المدينة» توجه بالتحقيق في فيديو طوارئ مستشفى الملك فهد

وجَّه مدير صحة المدينة المنورة، الدكتور محمد الخلاوي، بالتحقيق في مقطع الفيديو الذي تمَّ تصويره في طوارئ مستشفى الملك فهد، والمتضمن شكوى لأحد المواطنين عن وجود تقصير في تقديم الخدمة الصحية.
وأكَّد الدكتور الخلاوي، أنَّه سيتم التحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة مع المختصين والفنيين؛ لمعرفة ملابسات المشكلة، كما سيتم التعامل مع أي تقصير بجدية، وتفنيد أيّ لبس بكل شفافية.
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