أمير الجوف يحتفي بموقف إنساني للقاضي بدر السلطان مع أيتام

ثمن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الاثنين، موقفًا إنسانيًّا لقاضٍ تدخل لإسعاد أيتام إدخال البهجة عليهم.

وحرص أمير المنطقة، خلال جلسته مع المواطنين، على الإشادة بموقف القاضي بمحكمة الاستئناف بالجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان، مع أيتام تم تثمين أرضهم بمبلغ باهظ بعد أن اشتراها منهم وتملكه لها، وقناعته أن الأيتام أولى بهذا المبلغ، وأعادها لهم .

وتفاعل مغردون عبر «تويتر»، مع الموقف الإنساني للقاضي، وكتب كريم الراشد، إن تصرف القاضي ليس جديدًا عليه، فقد سبق أن أمر بصرف مبلغ لجمعية تحفيظ القرآن بالجوف، وعلق «مرسال المروب» قائلًا: الموقف مَثَلٌ يُحتذى به، جزاه ربي الجنة فضيلة الشيخ، وتثمين ذلك الموقف من سمو أمير منطقة الجوف هو تجسيد للحمة الوطنية بين ولاة الأمر ومواطني هذه البلاد المباركة».

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