تأكيدًا لـ«عاجل».. «تعليم مهد الذهب» يؤكد واقعة الاعتداء على موظف بآلة حادة

أكد المتحدث الرسمي لتعليم محافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة، عايض الوسمي لـ«عاجل» واقعة الاعتداء على موظف في أحد المجمعات التعليمية.

وأضاف متحدث تعليم المحافظة أنه «تم إحالة القضية للجهات الأمنية، وستصدر إدارة تعليم المهد غدًا بيانًا مفصلًا حول الحادثة».

وكشفت مصادر لـ«عاجل» في وقت سابق، اليوم الاثنين، «تعرُّض موظف إداري في أحد المجمعات التعليمية بمحافظة مهد الذهب للاعتداء بآلة حادة».

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وبيّنت مصادر «عاجل» أن «المعتدي لاذ بالفرار، وهو في العقد الرابع من العمر، وأن ضحية الاعتداء تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج».

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اعتداء بآلة حادة على موظف بمهد الذهب.. ومصادر «عاجل»: فرار المعتدي