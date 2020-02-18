بصورة خاصة.. حفيدا المؤسس وروزفلت يجددان لقاء «كوينسي» التاريخي

أعاد حفيدا الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية الراحل فرانكلين روزفلت، ذكرى اللقاء التاريخي بين المؤسس والرئيس الأمريكي الراحل في 14 فبراير 1945 إلى دائرة الضوء.

وفيما تم على متن طراد حربي في قناة السويس منذ 75 عامًا، فقد التقط سفير خادم الحرمين الشريفين في البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، صورة مع حفيد الرئيس روزفلت على متن المدمرة الأمريكية «كوينسي» في ميناء جدة الإسلامي، بمناسبة ذكرى اللقاء التاريخي الذي كان الانطلاقة القوية للعلاقات السعودية الأمريكية، القائمة على الاحترام المتبادل.

ووثَّقت «دارة الملك عبدالعزيز»، موقفًا تاريخيًا يجدد التأكيد على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في نصرة القضايا الإسلامية والعربية، ونشرت، صورًا لأول اجتماعي تاريخي بين الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، مشيرة إلى أن اللقاء الأول الذي جمع الملك عبدالعزيز بالرئيس «روزفلت»، حمل أبعادًا سياسية واقتصادية وعسكرية، منها إعلان المملكة الحرب على دول المحور.

وكان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية «جون أبي زيد»، أكد قوة ومتانة العلاقات السعودية - الأمريكية التي تعود إلى تاريخ ممتد وتحمل مستقبلًا مشرقًا للبلدين، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ 75 لقاء الرئيس «فرانكلين روزفلت» بالملك «عبد العزيز» على متن البارجة الأمريكية كوينسي.

وقال السفير الأمريكي، إن اللقاء الأول بين رئيس الولايات المتحدة والملك المؤسس، كان حجر الأساس لشراكة استراتيجية واسعة تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة، متابعًا أقام الرئيس «روزفلت» والملك «عبد العزيز» علاقة صداقة شخصية هي صميم العلاقات القوية التي تربط بين بلدينا اليوم، منوهًا بأن الاجتماع التاريخي (بين الملك والرئيس) أسفر عن شراكة جمعت بين شعبينا لتقديم سجل غير مسبوق من النجاحات.

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