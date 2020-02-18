وزارة الصحة تصدر بيانًا جديدًا حول فيروس كورونا.. وتوجه نصيحة

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بيانًا جديدًا بشأن مستجدات فيروس كورونا، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابة واحدة في المملكة، حتى الآن، وقالت الوزارة، في بيان: لم تسجل حتى الآن إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن العدد الإجمالي للمصابين حول العالم بلغ (71710) أشخاص معظمهم في الصين، فيما تعافى منهم (11177) وتوفي (1775) شخصًا آخرين، ودعت الوزارة المواطنين إلى الحصول على المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة «@SaudiMOH937» حال الاحتياج لأي استفسار.
إلى ذلك قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف أن الصين شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية 2051 حالة إصابة جديدة تم الكشف عنها بالتحاليل المخبرية وكذلك بالأشعة، موضحًا أن المنظمة تشهد الآن المزيد من المعلومات عن الفيروس الجديد، مع ورود بيانات وإحصاءات كثيرة من الصين، بما سيساعد المنظمة في صياغة إرشاداتها للدول، وأن المعلومات الواردة أفادت أن «كوفيد 19» أقل قتلًا للمصابين عن الفيروسات السابقة مثل سارس وإنفلونزا الطيور والخنازير؛ حيث إن نسبة الوفيات 2%، وأن احتمالات وفاة المصاب تزداد كلما كبر عمره، وأن 14% من الإصابات تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، وأن 5% من المصابين كانوا يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي قبل الإصابة.
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