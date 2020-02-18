موظف التعليم المعتدى عليه بمهد الذهب يتحدث لـ«عاجل»: الجاني ضربني بحديدة

كشف موظف التعليم المعتدى عليه بمحافظة مهد الذهب، عبدالله فرحان، عن ملابسات الحادث، موضحًا لـ«عاجل»، أنه «تعرض، اليوم الاثنين، لاعتداء بآلة حادة من شخص لاذ بالفرار ، ما تسبب في دخوله مستشفى المهد العام لتلقي العلاج».

وقال موظف التعليم، عبدالله فرحان، في اتصال هاتفي مع «عاجل»، أنه «فوجئ بتعرضه لاعتداء بآلة حادة –حديدة- أثناء تواجده في المدرسة»، مؤكدًا أنه لا يعرف الجاني ولا دوافعه و«لا يوجد طلاب بالمدرسة التي يعمل بها على صلة قرابة به».

وأوضح موظف التعليم عبدالله فرحان، أن حالته «مستقرة بفضل الله»، إلا أنه «لا يزال منومًا في مستشفى المهد العام» ويعاني من إصابة في يده من جراء الاعتداء.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم محافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة، عايض الوسمي لـ«عاجل»، واقعة الاعتداء على موظف في أحد المجمعات التعليمية، وأضاف أنه «تم إحالة القضية للجهات الأمنية، وستصدر إدارة تعليم المهد غدًا بيانًا مفصلًا حول الحادثة».

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وكشفت مصادر لـ«عاجل» في وقت سابق، اليوم الاثنين، عن «تعرُّض موظف إداري في أحد المجمعات التعليمية بمحافظة مهد الذهب للاعتداء بآلة حادة»، وبيّنت مصادر «عاجل» أن «المعتدي لاذ بالفرار، وهو في العقد الرابع من العمر، وأن ضحية الاعتداء تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج».

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