اعتداء بآلة حادة على موظف بمهد الذهب.. ومصادر «عاجل»: فرار المعتدي

كشفت مصادر لـ«عاجل» اليوم الاثنين، «تعرُّض موظف إداري في أحد المجمعات التعليمية بمحافظة مهد الذهب للاعتداء بآلة حادة من شخص في العقد الرابع من العمر».

وبيّنت مصادر «عاجل» أن «ضحية الاعتداء تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ المعتدي بالفرار...».