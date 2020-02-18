كشفت مصادر لـ«عاجل» اليوم الاثنين، «تعرُّض موظف إداري في أحد المجمعات التعليمية بمحافظة مهد الذهب للاعتداء بآلة حادة من شخص في العقد الرابع من العمر».
وبيّنت مصادر «عاجل» أن «ضحية الاعتداء تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ المعتدي بالفرار...».
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء بآلة حادة على موظف بمهد الذهب.. ومصادر «عاجل»: فرار المعتدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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