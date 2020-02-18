مصادر «عاجل» توضح ملابسات صاحب مقطع الجيمس: سعودي مختل عقليًا

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الاثنين، أن «الجهات الأمنية في محافظة القريات وفرق التفتيش في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاعلت مع مقطع فيديو، جرى تداوله في وقت سابق، يظهر فيه شخص، يقود سيارة من نوع جيمس، ويقوم بإبعاد سيارة من أمام محله، فضلًا عن ألفاظه الخادشة للحياء».

وبيّنت مصادر «عاجل» أن «الجهات الأمنية وفرق التفتيش داهمت مكان تصوير المقطع، مساء اليوم، وتحفظت على الشخص الذي قام بإبعاد السيارة؛ حيث اتضح أنه مواطن سعودي مختل عقليًا، جرى إيقافه»، ومن المنتظر أن تصدر شرطة منطقة الجوف، بيانًا حيال الواقعة، وفق المصادر.

وكان مغردون قد تداولوا في وقت سابق، أنه «أجنبي، وأنه تعدى كل الخطوط الحمراء، ويقوم بعمل الدولة، عبر إزالة سيارة من أمام محله بأسلوب همجي، ويهدد أي شخص يوقف سيارته أمام محله بتكرار هذا الفعل، حتى لو كان سعوديًّا» قبل أن تكشف مصادر «عاجل» جنسيته.