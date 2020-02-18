مصادر «عاجل»: عزل الطالبات المصابات بالقمل.. وحضورهن بـ«تقرير طبي»

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الاثنين، أن «وزارة التعليم منحت قائدات المدارس، صلاحية عزل أي طالبة مصابة بالقمل الطفيلي، وإشعار أولياء الأمور بهذه الخطوة، وأنه لن يسمح بحضورهن للمدارس قبل إحضار تقرير طبي بالشفاء من هذا المرض المعدي».

وقالت مصادر «عاجل» إن هذه الخطوة تأتي حسب «الصلاحيات الممنوحة بالتعميم رقم: 7361168، التي نصت على عزل المشتبهة في الإصابة بأي عدوى من جميع المنسوبات وتحويلهن إلى الوحدة الصحية، وعدم السماح لهن بمخالطة الطالبات إلا بتقرير من الوحدة».

وكانت «عاجل» قد نشرت، في وقت سابق، أن «وزارة التعليم حصرت أمراضًا معدية؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتقالها، وأنها أصدرت دليل التعامل مع الحالات المعدية للتعامل معها في جميع المدارس»؛ بهدف «التدخل السريع للحد من انتشارها حال أي اشتباه».

وحددت وزارة التعليم عدة أمراض في هذا الشأن: «أمراض تنفسية كالإنفلونزا الفيروسية، كورونا، النكاف، والسعال الديكي، وأمراضًا هضمية كالالتهاب الكبدي الفيروسي –A - والتهاب الأمعاء الفيروسية والجرثومية، والكوليرا».

كما تتضمن قائمة وزارة التعليم «حمى الطفح الجلدي، جدري الماء، الحصبة، الحصبة الألمانية، والأمراض الجلدية: القمل، الجرب، وحالات أخرى: حمى مخية شوكية - ضنك» وأكدت الوزارة على جميع المدارس ومديريها، القضاء على نواقل الأمراض.

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وذكرت قائمة النواقل «الفئران، الذباب، القمل...» عبر تطبيق إجراءات وقائية عامة وتفقد الطلاب والطالبات في كل صباح عند الطابور وتفقد المقصف والأكل للطلاب.

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