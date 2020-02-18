السعودية اليوم / العثور على أكثر من 6 آلاف جثة في مقابر جماعية ببوروندي



بوجمبورا 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

عثرت سلطات بوروندي على أكثر من 6 آلاف جثة في ست مقابر جماعية متفرقة بإقليم كاروزي.

وأوضح رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة التابعة للدولة بيير كلافر نديكاري، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم العثور على رفات 6032 ضحية، مؤكدا وجود آلاف الطلقات النارية عليها.

وإلى حدّ الآن ساهمت أعمال لجنة الحقيقة والمصالحة في اكتشاف أكثر من 4 آلاف مقبرة جماعية في جميع أنحاء البلاد حيث تم تحديد هوية أكثر من 142 ألف شخص قضوا بسبب أعمال العنف.

ويتكون المجتمع البوروندي من أقليات الهوتو والتوتسي وقد غلب الطابع العرقي على الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص قبل أن تضع أوزارها في العام 2005.

وتأسست لجنة الحقيقة والمصالحة في بوروندي، والتي تشرف عليها الحكومة، في العام 2014 للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت بدءا من العام 1885 .

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