اقتصادي / وزير الاقتصاد الموريتاني يلتقي بعثة من البنك الأفريقي للتنمية



نواكشوط 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

التقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي اليوم، بعثة من البنك الأفريقي للتنمية برئاسة المدير العام لأفريقيا الشمالية في البنك محمد العزيزي.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين موريتانيا والبنك الأفريقي للتنمية.

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03:18ت م

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