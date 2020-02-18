السعودية اليوم / وكالة المغرب العربي للأنباء توقع اتفاقية تعاون مع وكالة أنباء أمريكا اللاتينية



الرباط 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

وقعت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم بالرباط اتفاقية تعاون مع وكالة أنباء أمريكا اللاتينية (برينسا لاتينا)، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال تبادل الأخبار والتجارب في مجالي الصحافة والإدارة.

وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الإدريسي ورئيس وكالة برينسا لاتينا، لويس إنريك جونزاليس أكوستا، يحق لكلا الوكالتين استقبال أخبار الوكالة الأخرى بالمجان باللغة الإسبانية أو الإنجليزية والصور والفيديو قصد استغلالها في نشراتهما الإخبارية، وكذا توزيعها في وسائل الإعلام المحلية، مع الإشارة إلى المصدر الأصلي.

واتفق الطرفان عند تبادل النشرات الإخبارية المنصوص عليها على استعمال الإنترنت أو أي وسيلة تقنية أخرى يتفقان عليها، بالإضافة إلى برامج لتبادل الزيارات بين الجانبين والتعاون والتنسيق فيما بينهما في إطار المنظمات الإقليمية والاتحادات الدولية الحالية أو المستقبلية.

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03:08ت م

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