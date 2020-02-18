السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالقصيم تستقبل مراقبي ومراقبات المنطقة المرشحين



بريدة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

يستعد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم خلال الأيام الثلاثة المقبلة لاستقبال عدد من المراقبين والمراقبات الذين تم ترشيحهم من قبل الفرع بعد إجراء الامتحانات التحريرية لهم قبل أشهر .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالقصيم وجب بن علي العتيبي أن الفرع قد أكمل استعداده لاستقبال المرشحين من المراقبين والمراقبات لإجراء المقابلة الشخصية لهم عبر ثلاث لجان شكلت لإجراء المقابلة في مقر فرع الوزارة بمدينة بريده الواقع على طريق علي بن أبي طالب مع طريق عمر بن الخطاب، كما بين أن المقابلات الشخصية ستتم لمن تم ترشيحهم على فترتين صباحية ومسائية.

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