ثقافي / محافظ عنيزة يطلع على آخر الاستعدادات لمعرض القصيم للكتاب



عنيزة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

قام محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، اليوم ، بزيارة تفقدية لمركز الملك فهد الحضاري للاطلاع على الاستعداد لإقامة معرض القصيم للكتاب ، الذي سينطلق يوم الأربعاء 9 رجب 1441هـ.

واطلع المحافظ على كافة التجهيزات وعمليات الترميم الشامل الذي يشهده المبنى الرئيسي للمركز ، كما اطلع على الصالات الداخلية وماتضمنته من أعمال وأجنحة تخص المشاركين بالمعرض واستمع لشرح مفصل عن هذه المنجزات والمتغيرات من رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي ، منوها بالتجهيزات والعمل الدؤوب الذي تقوم به بلدية المحافظة لاستضافة هذا الحدث الثقافي المهم وفق توجيه سمو أمير منطقة القصيم .

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