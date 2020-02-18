شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية لقيادات الجوازات: توسعوا في استخدام التقنية والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، بمدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم السويلمي، وعدد من قيادات إدارة جوازات المنطقة الشرقية.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من دعم واهتمام لتطوير مختلف القطاعات الأمنية، مؤكدا سموه على أهمية البرامج التطويرية والتدريبية لمنسوبي الجوازات، سواء في مواقع الخدمات أو في المنافذ، والتوسع في استخدام التقنية بما يسهم في تيسير العمل وتسهيل حركة المسافرين، والتنسيق المتواصل مع مختلف الجهات لتلافي ما قد يؤثر على حركة المسافرين، والحرص على متابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل، ومواصلة جهود ضبطهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

واطلع سموه على تقرير يلخص جهود ومنجزات إدارات الجوازات في المنطقة الشرقية خلال الفترة الماضية، والبرامج التطويرية التي تعمل عليها، متمنيا سموه لمنسوبي جوازات الشرقية التوفيق.

من جهته، عبر مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم السويلمي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، مبينا أن العمل سيتواصل وفق توجيهات القيادة الرشيدة –أعزها الله- لتطوير عمل الجوازات، والاهتمام بعكس صورة إيجابية عن المملكة لدى القادمين إليها.