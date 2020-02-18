شكرا لقرائتكم خبر عن 25 قائدا تربويا يتعرفون على أدوارهم في 6 مجالات والان نبدء بالتفاصيل

التحق 25 قائدا تربويا بإدارة تعليم الشرقية صباح أمس، في دورة تدريبية بعنوان «معايير القيادة المدرسية وفق منهجية ERSP»، وتقام في مكتب التعليم بالظهران لمدة 3 أيام بالشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين وهجر والنزهة والفردوس «تواصل».

ويقدم البرنامج دعما لبرنامج التطوير التربوي العالمي ERSP، يتعرف من خلاله قائد المدرسة على أدواره في قيادة المدرسة في 6 مجالات رئيسية.

وأشار رئيس قسم القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية صالح الغامدي، إلى أن كفاءة القيادة المدرسية والتربوية في إدارة عمليات التعليم والتعلم بالمدارس وراء تحقيق التميز للهيئات القيادية والتعليمية لإيجاد رؤية مشتركة للقيادة وتحديد الممارسات القيادية الفعالة وفق منهجية ERSR، بالإضافة إلى ضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي والمؤسسي، بوصفها من المرتكزات الرئيسية لبرامج ضمان جودة أداء المدارس وتأهيل المنظومة التعليمية نحو بلوغ أهداف وزارة التعليم نحو قيادة مؤثرة وفاعلة بالميدان التربوي لمسيرة «جودة التعليم» في مدارسنا، ويتضمن البرنامج في نهاية كل مجال تقييما ذاتيا لمستوى الأداء القيادي متدرجا من المستوى الأول حتى المستوى الرابع «متقدم»، ويأتي ذلك استكمالا للدورات التدريبية التي أقيمت الفصل الدراسي الأول وتستهدف إجمالي 120 قائدا تربويا على مستوى 11 مكتب تعليم بإدارة تعليم المنطقة الشرقية، وذلك بالشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية بأحياء الجامعيين والنزهة والفردوس وهجر «تواصل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية «تواصل» هيثم الخضير، إن اللجنة تهدف من هذه الدورة بالشراكة المجتمعية مع تعليم الشرقية انطلاقا من رؤية المملكة 2030 لتفعيل دور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع وتنميته وامتدادا للوصول إلى رؤية مشتركة للقيادة من خلال أهداف البرنامج الرئيسية، وكذلك تحديد الممارسات القيادية الفاعلة وفق منهجية ERSP، وتوجيه عملية التطوير المهني والتنمية الذاتية لقائد المدرسة، وتحديد مؤشرات الأداء لتقييم المستوى القيادي ذاتيا والتي يقدمها مشرفون سابقون في الميدان التربوي.