شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمر بالمعروف يتابع خطط «هيئة القطيف» والان نبدء بالتفاصيل
والتقى الثبيتي خلال الجولة برئيس هيئة محافظة القطيف وأعضاء الهيئة ومنسوبيها، وحث الجميع على مضاعفة الجهود لإبراز رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المقتضى الشرعي من الكتاب والسنة، ووفق الأنظمة والتعليمات المحققة لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
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