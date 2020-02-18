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مدير الأمر بالمعروف يتابع خطط «هيئة القطيف»

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تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، هيئة محافظة القطيف والمراكز التابعة لها؛ لمتابعة سير العمل فيها والوقوف على مشروعي مركز هيئة عنك ومركز هيئة صفوى، وتلمس الاحتياجات الميدانية والإدارية، ومتابعة خطط العمل الميدانية والتوعوية.

والتقى الثبيتي خلال الجولة برئيس هيئة محافظة القطيف وأعضاء الهيئة ومنسوبيها، وحث الجميع على مضاعفة الجهود لإبراز رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المقتضى الشرعي من الكتاب والسنة، ووفق الأنظمة والتعليمات المحققة لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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