شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 24 مدرسة في فعاليات «أملي وبستان الحياة» والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف البرنامج إلى نشر الثقافة الزراعية للأشخاص ذوي الإعاقة من الطلاب وتنمية المهارات الزراعية وإطلاعهم على العمل الزراعي، ويشارك في البرنامج نحو 24 مدرسة تمثل فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث خُصص اليوم الأول لفئة العوق البصري والسمعي يليه طلاب التربية الفكرية والتوحد.
وتجول نحو 60 طالبا في حقول النبات ومارسوا العمل بأدوات التربية الزراعية والتعرف على خلايا النحل وفرز العسل، وقاموا بزراعة بعض أنواع الأشجار واستمعوا لعروض عن مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي في المنطقة الشرقية وطرق استهلاك المياه.
ويأتي البرنامج تفعيلا للشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يمتد البرنامج على مدى يومين ويشمل كافة الطلاب.
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