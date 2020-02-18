شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 24 مدرسة في فعاليات «أملي وبستان الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

دشن نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية مبارك العتيبي، فعاليات برنامج «أملي وبستان الحياة»، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم بالشرقية سعيد الزهراني في مشتل فرع الزراعة الرئيس، صباح أمس.

ويهدف البرنامج إلى نشر الثقافة الزراعية للأشخاص ذوي الإعاقة من الطلاب وتنمية المهارات الزراعية وإطلاعهم على العمل الزراعي، ويشارك في البرنامج نحو 24 مدرسة تمثل فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث خُصص اليوم الأول لفئة العوق البصري والسمعي يليه طلاب التربية الفكرية والتوحد.

وتجول نحو 60 طالبا في حقول النبات ومارسوا العمل بأدوات التربية الزراعية والتعرف على خلايا النحل وفرز العسل، وقاموا بزراعة بعض أنواع الأشجار واستمعوا لعروض عن مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي في المنطقة الشرقية وطرق استهلاك المياه.

ويأتي البرنامج تفعيلا للشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يمتد البرنامج على مدى يومين ويشمل كافة الطلاب.