شكرا لقرائتكم خبر عن «إرميها صح» يسلط الضوء على النظافة البيئية والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت مجموعة «إرميها صح» التطوعية مؤخرا معرضها تحت عنوان «البيئة للجميع»، والذي أقيم في أحد مجمعات الدمام تحت إشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية.

وسلط المعرض الضوء على النظافة البيئية واستعراض أنواع الحاويات الصديقة للبيئة وطرق إعادة التدوير للنفايات وآثار رميها على الإنسان، والحيوان والبيئة، بالإضافة إلى إيضاح أهمية الزراعة لرفع الاقتصاد الوطني وزيادة الغطاء النباتي والطرق الصحيحة لذلك، كما تم التعريف بأنواع الأمراض التي تصيب النباتات وكيفية معالجتها والوقاية منها، وعرض المبيدات الحشرية وسلبيات الاستخدامات الخاطئة لها، وتضمن المعرض ركناً للأطفال لتشجيعهم على التشجير وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.

وأكد سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري، على اهتمام الفرع بكل ما يخص البيئة وتقديم الدعم للمتطوعين والمهتمين، كما قدم الشكر لمجموعة «إرميها صح» على مشاركتهم الفعالة والمستمرة لنشر الوعي البيئي على جميع المستويات لتنعم المملكة والمنطقة الشرقية تحديداً ببيئة صحية نظيفة.