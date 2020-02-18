«هدف» يستعرض دور المرصد الوطني في اتخاذ القرارات

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ورحبت رئيس مركز الخريجين والتنمية المدنية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. أماني البحر، بالمسؤولين في «هدف» وشكرتهم على الاستجابة لدعوة الجامعة، مشيرة إلى أن أهداف مركز الخريجين والتنمية المدنية يتماشى مع أهداف الصندوق، للمساهمة في التخطيط الأمثل للموارد البشرية ودعم توظيف الخريجين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضافت: إن المركز يسعى إلى تطوير قدرات الطلاب حتى بعد تخرجهم بأساليب مختلفة، منها التعريف بالمناهج وورش العمل التي تخدمهم عند التقدم في سوق العمل، لافتة إلى أن المركز يتواصل مع الخريج عبر وسائل عديدة كالبريد الإلكتروني وهاتف التواصل بالمركز ووسائل التواصل الاجتماعي، مبينة أن ورشة المرصد الوطني للعمل هي أكبر دليل على اهتمام الجامعة بخريجيها واهتمامها بمتابعتهم بعد تخرجهم.
بدوره أوضح اليوسف، أن المرصد الوطني للعمل يساعد الجامعة كباقي الجهات الأكاديمية والحكومية على التخطيط للدراسات الأكاديمية من خلال توفير مؤشرات حول الخريجين وتوجهاتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات للسوق.
ولفت اليوسف إلى أن المرصد يوفر البيانات والمعلومات من مصادرها الموثوقة المتمثلة في الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة مباشرة، لافتا إلى بناء 35 مؤشرا رئيسيا وعدد من المؤشرات الفرعية والتقارير التي يمكن من خلالها استعراض بيانات مختلف الجهات الحكومية حول الخريجين والمواقع الوظيفية التي شغلوها، مستعرضا في الوقت ذاته بيانات سوق العمل لعام 2018 م كنموذج، مشيرا إلى أن بيانات المرصد يتم تحديثها باستمرار.
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