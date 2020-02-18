شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث مع سفير سنغافورة الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسفير، مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- حريصة على التواصل الفاعل مع مختلف الدول، وبناء علاقة شراكة إستراتيجية تعود بالنفع على الطرفين، مبينا أن العلاقات مع جمهورية سنغافورة تشهد نموا متواصلا في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الاقتصادي والتجاري.

من جانبه، عبر سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مبينا أن بلاده حريصة على تعزيز علاقتها بالمملكة، والمساهمة في الفرص التي أتاحتها رؤية المملكة، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.