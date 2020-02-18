شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع كشفي لحماية البيئة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

دشنت مفوضية الخبر الكشفية مؤخرا، المشروع الوطني لحماية البيئة والنظافة في المرحلة الثانية عشرة برعاية مدير مكتب تعليم الخبر الدكتور بدر القحطاني. وشارك الكشافة خلال المشروع في نظافة العديد من المواقع وسط تفاعل لافت بينهم بهدف نظافة البيئة من الملوثات.

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