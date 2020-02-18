شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يناقش مع سفير سنغافورة تعزيز العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسفير، مبينا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية سنغافورة، مبنية على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، مبينا أن العلاقة التجارية والاقتصادية مع جمهورية سنغافورة شهدت ارتفاعا متواصلا، وأن المملكة تتبنى الانفتاح الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول الصديقة.

من جانبه عبر سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة، وحريصة على المشاركة في تحقيق رؤيتها الطموح، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.