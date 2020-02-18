شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء إدارة لتعزيز كفاءة المشاريع بأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، قرارا بإنشاء وحدة إدارية بمسمى «الإدارة العامة لتعزيز كفاءة المشاريع» بوكالة الخدمات بالأمانة، وتكليف م. يوسف المقهوي مديرا عاما لها، وتعنى برفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع المتعلقة بوكالة الخدمات. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الأمانة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة. وأعرب م. المقهوي عن شكره وتقديره وامتنانه لأمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وأن يكون عند الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

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