شكرا لقرائتكم خبر عن «إغاثة» مركز الملك سلمان تصل 47 دولة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، بعدد من الملاحق العسكريين السعوديين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وقدم د. الربيعة نبذة عن أعمال المركز التي وصلت إلى 47 دولة حول العالم عبر 1210 مشاريع إنسانية وإغاثية، شملت برامج الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والتعليم وبرامج الدعم المجتمعي وغيرها. وأبدى الضيوف إعجابهم بما وصل له المركز من مستوى مهني متقدم في مجال العمل الإنساني وما لقيه من سمعة دولية طيبة في شتى أرجاء الأرض.