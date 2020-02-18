شكرا لقرائتكم خبر عن «إغاثة» مركز الملك سلمان تصل 47 دولة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وقدم د. الربيعة نبذة عن أعمال المركز التي وصلت إلى 47 دولة حول العالم عبر 1210 مشاريع إنسانية وإغاثية، شملت برامج الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والتعليم وبرامج الدعم المجتمعي وغيرها. وأبدى الضيوف إعجابهم بما وصل له المركز من مستوى مهني متقدم في مجال العمل الإنساني وما لقيه من سمعة دولية طيبة في شتى أرجاء الأرض.
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